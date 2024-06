Descubra os talentos inscritos no Cantarte 2024

A Secretaria de Cultura e Turismo de Lucas do Rio Verde divulgou, nesta quarta-feira (19), a lista dos inscritos no Cantarte 2024. No total, 113 artistas do município, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos, se inscreveram nesta edição do concurso de canto.

