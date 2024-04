Descubra por que a caminhada é a atividade física mais praticada nas capitais brasileiras

Alto contraste

A+

A-

Caminhada é a atividade física mais praticada nas capitais brasileiras Caminhada é a atividade física mais praticada nas capitais brasileiras (Momento MT)

Segundo dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), em levantamento recente, a caminhada é a atividade física mais praticada pelos brasileiros. Segundo Tania Szejnfeld Mann, ortopedista e Traumatologista especializada em tornozelo, pé e doenças do osso, Chefe do Grupo de Medicina e Cirurgia do Pé e Tornozelo da Escola Paulista de Medicina-UNIFESP e membro do Hospital Israelita Albert Einstein, a caminhada é uma das atividades físicas mais recomendadas por todos os médicos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Dia Mundial da Atividade Física: desvende os mitos que envolvem o tema

• Brasileiras se sentem intimidadas a praticarem atividade física

• Mecanização promove eficiência energética e gera empregos no setor florestal

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.