Descubra tudo sobre a 3ª Festa do Milho de Lucas do Rio Verde! Está chegando a hora!...

Alto contraste

A+

A-

Está chegando a hora! A 3ª Festa do Milho movimentará Lucas do Rio Verde neste fim de semana, mantendo a tradição, oferecendo diversas atrações gratuitas para as famílias luverdenses nos dias 12 e 13 de abril, na rotatória do Paço Municipal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Escolas estaduais em Cuiabá recebem investimentos em infraestrutura e tecnologia

• Prefeita eleita em Analândia tem mandato até 31 de dezembro

• Confira a programação completa da 3ª Festa do Milho de Lucas do Rio Verde

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.