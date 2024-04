Descubra tudo sobre os XXVI Jogos Estudantis Diamantinenses (JED’S) 2024!

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, abriu nesta segunda-feira (18.03) as inscrições para o XXVI Jogos Estudantis Diamantinenses 2024 e convida as escolas municipais a participar. O torneio será realizado nos dias 08 a 12, 15 e 16 de abril e tem por finalidade promover a união, a confraternização, além de reconhecer e elevar as habilidades dos alunos das escolas municipais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Iniciada seletiva para definir representantes de Sinop na etapa regional dos Jogos Estudantis

• Apagão deixa Santa Casa e diversos bairros paulistanos sem energia

• Projeto aumenta pena para homicídio e coação praticados contra advogadas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.