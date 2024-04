Desembargador vota contra cassação de Sérgio Moro

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

O desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná, votou nesta segunda-feira (1º) contra a cassação do senador Sergio Moro (União-PR), ex-juiz da Operação Lava Jato.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Plano prevê medidas para regulamentação de uso público de Parque

• Autor de homicídio ocorrido há 10 anos em Vila Rica é preso pela Polícia Civil em Cuiabá

• Dólar sobe para R$ 5,05 e atinge maior valor em quase seis meses

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.