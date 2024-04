Desempregados compraram casa no Manso, apartamentos, BMW, Volvo e Corollas

Alto contraste

A+

A-

Diversos alvos da Operação Apito Final, deflagrada pela Polícia Civil nesta semana, que não possuem registros de vínculos empregatícios ativos, movimentaram milhões de reais com a compra de veículos de luxo, de uma casa no Lago do Manso e apartamentos em Cuiabá.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Juiz ordena que USP efetive matrícula de aluno barrado em cota racial

• Autuações da Receita Federal sobem 65% em 2023 e somam R$ 225,5 bi

• Desempregados compraram casa no Manso, apartamentos, BMW, Volvo e Corollas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.