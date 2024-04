Alto contraste

A+

A-

Dia Mundial do Sono: tecnologia e hábitos cotidianos podem ter impacto negativo na hora de dormir Dia Mundial do Sono: tecnologia e hábitos cotidianos podem ter impacto negativo na hora de dormir (Momento MT)

Quem nunca “perdeu o sono” numa noite de ansiedade antes de uma data importante ou pensando em problemas? Isso, infelizmente, é mais comum do que parece. De acordo com a Associação Mundial do Sono, vivemos uma epidemia de insônia, com 35% da população mundial afirmando não conseguir dormir o suficiente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Especialistas dão dicas de como melhorar a qualidade do sono

• Protagonismo feminino cresce na tecnologia, mas ainda é pequeno

• Bella Falconi dá dicas para quem está começando a empreender

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.