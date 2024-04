Dia Nacional da Conscientização da Doença de Fabry: Projeto segue para análise do Plenário O calendário...

Alto contraste

A+

A-

O calendário nacional deve marcar o 28 de abril como o Dia Nacional da Conscientização da Doença de Fabry. Projeto com esse intuito foi aprovado pela Comissão de Educação e Cultura (CE), nesta terça-feira (19), e segue agora para análise do Plenário com requerimento para votação em regime de urgência.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Auditório do CRM-MT recebe 5ª Jornada Mato-grossense de Endocrinologia e Metabologia

• EM MARÇO Kalil sanciona lei que garante aumento salarial dos servidores públicos de Várzea Grande

• Dia nacional da conscientização da doença de Fabry vai a Plenário

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.