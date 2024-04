Alto contraste

A+

A-

O Prefeito Dr. Manoel Loureiro e Secretaria de Agricultura participam da entrega dos kits agrícolas em Cuiabá- Mato Grosso, Na última sexta-feira, 15 de março de 2024, o prefeito Dr. Manoel Loureiro, juntamente com o secretário Edson Silva (conhecido como Jiripoca), participou da entrega de 119 kits agrícolas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). Essa iniciativa foi promovida pela deputada estadual Janaína Riva (MDP). Os kits foram distribuídos para 58 associações de pequenos produtores em 38 municípios, incluindo Diamantino–MT. Com um investimento de R$ 1,8 milhão, esses equipamentos fazem parte do projeto Campo Sustentável Fase 2. Cada kit contém uma roçadeira, um motocultivador, uma adubadora costal e um perfurador de solo. O objetivo é fortalecer o trabalho dos pequenos agricultores na região. Nos últimos anos, tanto as associações quanto as prefeituras de Mato Grosso têm experimentado avanços significativos na agricultura graças à aquisição de máquinas modernas. O projeto tem como foco priorizar e apoiar as associações de pequenos produtores mato-grossenses. O prefeito Dr. Manoel Loureiro ressaltou a importância dessa ação: “Apesar de Mato Grosso ser reconhecido como o maior produtor de soja e grãos, é da agricultura familiar que provêm os itens essenciais que chegam à nossa mesa, compõem a nossa cesta básica e alimentam nossas famílias. É essencial valorizar e apoiar esses agricultores, que desempenham um papel fundamental em nossa sociedade.”

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Eleições na Rússia continuam em meio a ataques da Ucrânia

• Diamantino e mais 37 municípios se beneficiam com a entrega de kits agrícolas

• Brasil quer capital estrangeiro para financiar transformação ecológica

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.