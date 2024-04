Dicas de estilo para arrasar no Lollapalooza 2024

Alto contraste

A+

A-

Veja como aproveitar o festival com estilo e conforto Veja como aproveitar o festival com estilo e conforto (Momento MT)

Com a chegada do festival Lollapalooza, o público já está de olho na moda e está ansioso para exibir os melhores looks. Para ajudar os festivaleiros a brilhar, a consultora de imagem e estilo, Gabi Rosa, compartilha suas dicas exclusivas para arrasar no evento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Dia internacional da Síndrome de Down: conheça Raíssa, irmã de Gisa

• Lollapalooza 2024: Dicas para aproveitar o festival com conforto

• Lollapalooza 2024: Confira dicas de make para brilhar no festival

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.