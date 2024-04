Dicas essenciais dos Bombeiros para se proteger de raios durante tempestades

Alto contraste

Bombeiros dão dicas de como se prevenir de raios durante tempestades

Com a temporada de tempestades se aproximando, é fundamental estar preparado para enfrentar um dos perigos mais iminentes: os raios. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) compartilha orientações para garantir sua segurança e a de sua família durante esses eventos.

