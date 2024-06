Doação de alevinos impulsiona piscicultura em Sorriso

A Secretaria de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar (Semasa) repassou, nesta segunda-feira (20), cerca de 20 mil alevinos para pequenos produtores rurais do Assentamento Jonas Pinheiro e chacareiros do entorno do perímetro urbano de Sorriso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.