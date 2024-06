Dois homens são detidos com 50 kg de drogas em carro com pane mecânica Cinquenta quilos de entorpecentes foram apreendidos, na noite desta terça-feira (11.06), por policiais militares do 11º Batalhão,...

Momento MT|Do R7 12/06/2024 - 14h14 (Atualizado em 12/06/2024 - 14h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share