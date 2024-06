Dois moradores do interior do Estado são premiados com R$ 100 mil no sorteio do Nota MT Um morador de Nova Mutum e uma moradora de Tangará da Serra foram sorteados no programa Nota MT e faturaram R$ 100 mil cada. O sorteio...

Momento MT|Do R7 13/06/2024 - 14h04 (Atualizado em 13/06/2024 - 14h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share