Dra. Monnize Costa: A Promissora Figura Política de Diamantino, MT

Na paisagem política de Diamantino, uma figura emerge com notável destaque: Dra. Monnize Costa. A médica pediatra residente nesta cidade tem conquistado não apenas a confiança da população local, mas também tem demonstrado habilidade e desenvoltura surpreendentes ao lidar com as mais altas esferas de autoridade do estado.

