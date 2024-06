Eduardo Magalhães homenageia heróis que auxiliaram vítimas das enchentes no RS

Na próxima segunda-feira (17), às 14h, na Câmara Municipal de Cuiabá, o vereador Eduardo Magalhães entregará Moção de Honraria e Bravura para Bombeiros, Policiais Civis e Militares de Mato Grosso, que foram deslocados para o Rio Grande do Sul, com o objetivo de auxiliar as centenas de vítimas devido as enchentes que assolaram a região.

