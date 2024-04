Educação em Ascensão: Diamantino Impulsiona o Futuro com o Programa Mais Infância MT A prefeitura de Diamantino...

A prefeitura de Diamantino por meio da Diretoria Regional de Educação (DRE) tem o prazer de anunciar que estamos na segunda semana de capacitação do inovador Programa Mais Infância MT. Este programa, uma parceria entre o Governo do Estado e o município, conta com a participação de 210 dedicados profissionais de escolas de educação infantil em nossa cidade.

