Emitir carnê do IPTU pela internet pode te fazer ganhar até R$ 30 mil!

Concorrem aos prêmios os contribuintes que gerarem as guias até 21 de abril. Só a ação de gerar o carnê do IPTU no site da Prefeitura (site.sorriso.mt.gov.br) já credencia o contribuinte a concorrer a um prêmio de R$ 30 mil (com a dedução de impostos, R$ 21 mil). Desde o início da campanha de arrecadação, ainda no fim de fevereiro, até agora, 14.100, das 50.859, guias para pagamento do imposto já foram emitidas.

