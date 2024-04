Empate sem gols entre Internacional e Juventude na semifinal do Campeonato Gaúcho

Alto contraste

Na tarde deste domingo, o Internacional enfrentou o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, em um duelo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. A partida terminou com um empate sem gols, interrompendo a sequência de dez vitórias seguidas do Internacional.

