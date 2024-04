Empreendedorismo em Lucas do Rio Verde: Transformando sonhos em realidade Lucas do Rio Verde, um município...

Alto contraste

A+

A-

Lucas do Rio Verde, um município que floresce com o espírito empreendedor, tem se destacado como exemplo de apoio e fomento aos pequenos negócios. Sobre o título “Empreendedorismo em Lucas do Rio Verde: Parcerias e iniciativas de sucesso impulsionam o desenvolvimento local”, mergulhamos nas ações arrojadas, lideradas pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde, que têm transformado sonhos em realidade e impulsionado o crescimento econômico e social da região.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Empreendedorismo em Lucas do Rio Verde: Parcerias e iniciativas de sucesso impulsionam o desenvolvimento local

• Vendas financiadas de veículos crescem 30,7% no país em fevereiro

• Procon traz orientações e resultados em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.