Empresário Fernando Sastre envolvido em acidente fatal com Porsche

Fernando Sastre na chegada ao 30ºDP, no Tatuapé; acidente aconteceu no domingo (31) e ele deixou o local Fernando Sastre na chegada ao 30ºDP, no Tatuapé; acidente aconteceu no domingo (31) e ele deixou o local (Momento MT)

O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista do Porsche que matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, após bater em seu Renault Sandero na madrugada de domingo (31), disse em seu interrogatório à Polícia Civil que saía de uma casa de poker com um amigo e que dirigia "um pouco acima do limite" de 50 km/h da via.

