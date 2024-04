Encontro do MPMT reúne membros dos polos de Tangará da Serra e Juína

Alto contraste

Membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso que atuam na região oeste do estado participam de evento institucional nesta sexta-feira (5), na sede das Promotorias de Justiça de Tangará da Serra (a 239km de Cuiabá). Esse é o segundo encontro do ano e reunirá membros de dois polos, de Tangará (polo 6) e de Juína (polo 8). O procurador-geral de Justiça, Deosdete Cruz Júnior, o corregedor-geral do MPMT, procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, entre outros integrantes da administração superior, vão participar das discussões.

