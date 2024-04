Alto contraste

A+

A-

Aos 22 anos, Maria Clara Strambi carregou uma responsabilidade imensa: em seu primeiro trabalho para a televisão, dar vida a Ariane no seriado "João sem Deus" (Globoplay), que retrata a queda do líder religioso no município de Abadiânia, no interior de Goiás.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• ‘Enquanto mulher, conhecemos várias histórias de abuso perto da gente’

Publicidade

• Sérum Facial: Quais os benefícios do uso regular e como escolher

• Escondidinho de carne moída

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.