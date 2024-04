Entrevista exclusiva: diretora do Arquivo Nacional fala sobre ampliação do projeto Memórias Reveladas Em entrevista...

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

Em entrevista exclusiva à Agência Brasil, a diretora de Processamento Técnico, Preservação e Acesso ao Acervo (DPT) do Arquivo Nacional, Gabrielle Abreu, promete expandir, para além das universidades, as parcerias do projeto Memórias Reveladas, que reúne os arquivos sobre os anos de chumbo no Brasil (1964-1985), envolvendo também escolas de educação básica, meios de comunicação e movimentos sociais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Golpe: debate deve ir além da academia, diz responsável por arquivos

• Papa Francisco revela como foi usado para impedir eleição de Bento XVI

• Casal suspeito de roubos a propriedades rurais é preso pela Polícia Militar em Sinop

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.