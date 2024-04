Enunciado garante atuação do Ministério Público na defesa da saúde dos indígenas

Alto contraste

A+

A-

Enunciado aprovado pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (CSMP) assegura aos membros da instituição a atribuição para atuar nas demandas individuais e coletivas que envolvam a saúde de pessoas indígenas. Os membros do MPE somente não poderão intervir se a demanda estiver relacionada à disputa sobre direitos essencialmente indígenas, que dizem respeito à organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e terras que tradicionalmente ocupam.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• TV 3.0 será viabilizada com união do setor, diz presidente da EBC

• IPTU 2024 com desconto já pode ser acessado pelos luverdenses

• Unidade da Sema em Cáceres recebe novo equipamento para medir qualidade da água

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.