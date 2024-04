Epidemia de dengue no Rio aumenta demanda por doação de plaquetas

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

O Instituto estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio) está lançando uma campanha para incentivar as doações de plaquetas por causa da epidemia de dengue, com o registro de mais de 168 mil casos, contabilizados até o dia 27 de março no estado. Antes da epidemia, a média era de quatro doadores de plaquetas por dia no Hemorio, número suficiente para atender a rede hospitalar. Atualmente, o hemocentro precisa de 10 doadores por dia para atender à nova demanda.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Perfume do Cebolinha vira nova tendência e conquista internet

• Projeto dispensa portadores de próteses metálicas da passagem por detectores de metais

• Frente parlamentar defende transição mais rápida para o novo sistema tributário

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.