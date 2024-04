Equador: ex-vice-presidente transferido para presídio de segurança máxima

Alto contraste

O ex-vice-presidente do Equador Jorge Glas foi transferido neste sábado (6) para uma penitenciária de segurança máxima no país depois de ser preso por policiais que invadiram a embaixada do México em Quito, onde ele estava desde dezembro do ano passado.

