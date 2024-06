Escola de Governo abre chamada para apresentação de trabalhos científicos e divulgação de livros

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo de Mato Grosso, anuncia a chamada para apresentação de trabalhos científicos e divulgação de livros. A ação integra o 3° Seminário de Gestão do Conhecimento, que será realizado de 2 a 6 de setembro, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT), em Cuiabá.

