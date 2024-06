Escola pública com estrutura de escola particular surpreende durante inauguração em Cuiabá

O governador Mauro Mendes afirmou que o novo modelo de escolas integradas (CEI), adotado pelo Governo do Estado, "tem uma infraestrutura melhor que uma escola particular". A declaração ocorreu durante a entrega do Colégio Estadual (CEI 01), no bairro Ilza Therezinha Picoll, nesta quinta-feira (20.06), em Cuiabá.

