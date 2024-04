Estande de MT é destaque em negócios e parcerias no Pesca & Companhia Trade Show

Alto contraste

A+

A-

Com cozinha show, sorteio de vouchers de pescaria all inclusive e brindes, além de muitos negócios B2B (de empresários para empresários), o estande do Governo de Mato Grosso no Pesca & Companhia Trade Show foi um sucesso de ativações para divulgar a marca do Estado. A ação gerou negócios aos mais de 50 empresários de todos os cantos do Estado que foram ao evento. A feira é a maior do turismo de pesca da América Latina e aconteceu de 21 a 23 de março, em São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Bombeiros fazem visita técnica e ações de prevenção contra incêndios florestais no Pantanal

• Estande de MT é sucesso em negócios e ajuda empresários a prospectar parcerias

• Cidade atingida por temporal pode pedir adiantamento do Bolsa Família

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.