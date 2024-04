Estudantes de Cuiabá se preparam para o Enem com aulão de Redação Nota 1000

Alto contraste

Os estudantes da Rede Estadual de Educação em Cuiabá deram mais um passo na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com o aulão Redação Nota 1000, nesta quarta-feira (27.03), na Escola Estadual Liceu Cuiabano Maria de Arruda Muller. Mais de 500 alunos assistiram a palestra do coordenador nacional do Pré-Enem Uninter, o professor de Língua Portuguesa mestre Marlus Humberto Geronasso, que deu dicas essenciais para a realização da redação no exame.

