Estudantes participam do aulão inaugural do Pré-Enem Digit@l 2024 em Mato Grosso

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) realizou a abertura oficial das aulas do Pré-Enem Digit@l 2024, na manhã deste sábado (23.03), no Teatro da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá. Mais de 400 estudantes da Rede Estadual de Ensino participaram do evento e receberam no evento o kit material de estudo com 12 livros e quatro cadernos contendo exercícios simulados.

