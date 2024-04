Estudantes terão acesso a poupança do ensino médio a partir de quarta-feira

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

O estudante do ensino médio matriculado na rede pública poderá consultar, a partir da próxima quarta-feira (20), se está contemplado pelo Programa Pé-de-Meia do Ministério da Educação (MEC), uma espécie de poupança do ensino médio. A informação estará disponível no aplicativo gratuito Jornada do Estudante, a partir desta data.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Governador demite tenente envolvido na morte da juíza Patrícia Acioli

• Polícia Civil prende traficante e fecha boca de fumo em Alto Boa Vista

• “Parece um OVNI”: Monólito misterioso surge no País de Gales; vídeo

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.