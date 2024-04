Estudo aponta desafios no ensino do sexto ao nono ano Somente...

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

Somente 52% dos estudantes brasileiros nascidos entre 2000 e 2005, que estão, atualmente, com idade entre 19 e 24 anos, conseguiram concluir o ensino fundamental no tempo certo e 41% deles finalizaram o ensino médio no período adequado. O dado consta do levantamento inédito “Indicador de Regularidade de Trajetórias Educacionais”, da Fundação Itaú. Ele evidencia que quase metade de crianças e jovens que hoje estão nessa faixa etária não concluíram os estudos de forma regular, tendo enfrentado, ao longo do ciclo, intercorrências como abandono, evasão ou reprovação. O estudo foi realizado em parceria com os pesquisadores Chico Soares, Izabel Costa da Fonseca, Clarissa Guimarães e Maria Teresa Gonzaga Alves.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Ana Hickmann lança coleção de esmaltes hipoalergênicos

• Proposta prevê jornada reduzida para PM e bombeiro que tenha pessoa com deficiência na família

• CAS debate assédio e saúde mental de mulheres policiais

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.