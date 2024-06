Estudo revela que quase 1/4 do território brasileiro pegou fogo nos últimos 40 anos Quase um quarto do território brasileiro pegou fogo, ao menos uma vez, no período entre 1985 e 2023. Foram 199,1 milhões de hectares...

