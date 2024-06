Etapa de Cuiabá do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia: A capital mato-grossense recebe competição esportiva

A capital mato-grossense recebe, a partir desta quarta-feira (19.06), a quinta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2024. Com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), a população poderá acompanhar gratuitamente as partidas em arquibancadas cobertas, na arena montada no estacionamento do ginásio Aecim Tocantins.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.