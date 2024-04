Evento de lançamento da Campanha Leão Amigo da Criança e do Idoso em Lucas do Rio Verde

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde informa que na sexta-feira (22), às 13h30, será realizado o lançamento oficial da Campanha Leão Amigo da Criança e do Idoso, no auditório da Fundação Rio Verde, durante o Show Safra.

