Evento de Mountain Bike em Sorriso reúne 300 atletas em competição emocionante

No último domingo, cerca de 300 atletas participaram do 6.º Extreme Sorriso Circuito XCM 2024, no estilo Mountain Bike-Cross Country Marathon. O evento estadual promoveu o passeio de cicloturismo de 30 quilômetros e uma competição de 65 km, na qual resultou com 12 atletas de Sorriso premiados, sendo 11 do masculino e uma atleta do feminino.

