Evento em Sinop reúne representantes de 15 municípios para capacitação de servidores

Alto contraste

A+

A-

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop (PreviSinop) foi vitrine para 15 RPPS do estado que participaram do 1° Circuito Previdenciário – Café com RPPS promovido pela Apremat, realizado na última semana em Sinop. Pela primeira vez o banco internacional Morgan Stanley, palestrou em solo mato-grossense. Os membros da comunidade previdenciária dos regimes próprios de previdência social tiveram a oportunidade de entender a dinâmica do mercado exterior, a fim de desmistificar os assuntos sobre os investimentos fora do Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Novas oportunidades de licitação estão disponíveis no site da Prefeitura

• Câmara debate impactos da extinção Perse para os setores de eventos

• PreviSinop recebe representantes de 15 municípios para capacitação de servidores no 1º Circuito Previdenciário

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.