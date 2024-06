Evento esportivo reúne atletas do futebol em Sorriso

Cerca de 140 atletas do projeto Sorriso + Esporte participam neste sábado (22), da 6ª etapa de disputas entre os interpolos, na modalidade futebol, do Município. Os jogos serão realizados das 7 horas às 11 horas, no campo sintético da Praça da Juventude.

