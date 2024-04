Ex-deputada Flordelis tem condenação de 50 anos mantida pela Justiça

Alto contraste

A+

A-

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) negou, por unanimidade, recurso de apelação da ex-deputada federal Flordelis e manteve sua condenação a 50 anos de prisão. Ela foi considerada culpada pela participação no assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Polícia Civil prende três golpistas que tentavam abrir contas em bancos com documentos falsos

• Cruzeiro empata em sua estreia na Sul-Americana, na altitude de Quito

• Retomada da Assut e inclusão de autistas são temas da tribuna livre

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.