Exposição revela impactos de descartes irregulares na rede de esgoto

A Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com a concessionária Águas de Sinop, lançaram uma campanha na qual tem o objetivo de conscientizar a população sobre o uso correto das redes de esgoto, em referência ao Dia Mundial da Água, comemorado na última semana. Durante a ação, alunos da Rede Municipal de Ensino tiveram a oportunidade de visitar uma exposição que explora a realidade do sistema de esgoto da cidade de Sinop, permitindo-lhes aprender mais sobre esse tema crucial. O convite fica aberto a toda população, a exposição localizada no Parque Florestal ficará em exibição até dia 31, de terça a domingo, das 8h até as 17h com entrada gratuita.

