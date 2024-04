Faculdade Atenas entrega cinco consultórios clínicos em parceria com a Prefeitura de Sorriso Serão inaugurados hoje, 05 de...

Serão inaugurados hoje, 05 de abril, às 16 horas, os cinco consultórios médicos construídos pela Faculdade Atenas junto ao PSF Jandira Soares Pereira Gomes, no Rota do Sol. A ampliação soma 194,5 m² em que a partir de agora os estudantes do curso de medicina da Faculdade Atenas irão exercer a prática clínica sob a orientação de médicos preceptores.

