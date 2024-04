Falta de acesso à água potável: um desafio para 33 milhões de brasileiros

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

No Brasil, cerca de 33 milhões de pessoas vivem sem acesso à água potável, segundo dados divulgados pelo Instituto Trata Brasil. O dado chama a atenção pelo fato de o país abrigar dois dos maiores aquíferos do mundo – o Guarani, localizado no Centro-Sul do país, e o Alter do Chão, na Região Norte.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Governo responde ao “Minas Grita pelo Leite” e repactua dívidas

• Sete em cada 10 brasileiros acham que água é um bem pouco cuidado

• Falta de acesso à água potável atinge 33 milhões de pessoas no Brasil

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.