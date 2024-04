Famílias do CRAS Palmeiras recebem orientações importantes Nesta segunda-feira (25...

Nesta segunda-feira (25), a equipe técnica do Cadastro Único realizou um encontro entre as famílias atendidas no CRAS Palmeiras. A ação é uma forma de conscientizar e orientar a comunidade sobre os serviços ofertados por meio da secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação.

