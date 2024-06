Federarroz: entidade alerta para riscos da importação de arroz subsidiado pelo governo A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) considerou acertada a anulação do leilão público para...

Momento MT|Do R7 12/06/2024 - 21h13 (Atualizado em 12/06/2024 - 21h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share