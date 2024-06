Feiras Bio Brazil e Naturaltech: Destaque para a expansão do setor de orgânicos

Termina neste sábado (15.06), em São Paulo, a 18ª edição das feiras Bio Brazil e Naturaltech, um dos maiores eventos da América Latina no setor de produtos naturais e orgânicos. A feira reúne 760 expositores, reunindo marcas do setor, pesquisadores e atores engajados no tema de produtos e alimentos naturais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.