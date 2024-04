Festival das Culturas Indígenas no RJ promove arte e gastronomia

Alto contraste

A+

A-

Com programação gratuita, o Museu do Pontal, localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, realiza nos dias 13 e 14 deste mês a segunda edição do Festival das Culturas Indígenas. A classificação é livre. O público poderá conferir oficinas, apresentações musicais, filmes, bate-papos, feiras de artesanato e gastronomia. A curadoria do festival é da equipe do museu, em conjunto com Pacari Pataxó e Carmel Puri, educadores indígenas que vivem no Rio de Janeiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Diplomatas mexicanos deixam o Equador após invasão de embaixada

• Ratos são ‘acusados’ de comer quase 20 kg de drogas em delegacia

• Cridac é referência estadual no atendimento de pacientes com Transtorno do Espectro Autista

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.