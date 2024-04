Flagrante de crime ambiental em Várzea Grande

Alto contraste

Policiais da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) flagraram nesta segunda-feira (18.03), em uma região de chácaras em Várzea Grande, uma obstrução no leito do rio para captação irregular de água. O proprietário da chácara foi detido em flagrante por crime ambiental e posse irregular de arma de fogo.

