Flamengo faz história ao vencer Atlético Mineiro com hat-trick de Cristiane

O Flamengo foi a campo nesta sexta-feira (29) para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro e venceu a partida pelo placar de 3 a 2. Cristiane, que estava em uma noite iluminada marcou um hat-trick. Com esse resultado, as Meninas da Gávea conquistaram sua primeira vitória no Brasileirão.

